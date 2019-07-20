Вучич хочет решить косовскую проблему до 2022 года

09.07.2019, Белград, Елена Острякова, Ксения Голуб-Секулович

Президент Сербии Александр Вучич хотел бы, чтобы до конца его пребывания в должности было достигнуто соглашение с албанцами по поводу Косово.

Об этом он заявил в эфире телеканала RTS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было бы важным достижением для будущего Сербии, для блага для наших граждан, но насколько это реально, это другой вопрос», – сказал Вучич.

По мнению главы государства, вмешательство извне, в частности со стороны США, тормозит переговорный процесс. «Если бы они оставили нас в покое, мы бы, наверное, уже договорились. Но Косово, как и Югославия, – это не только вопрос народов, живущих на этой территории», – сказал Вучич.

Отвечая на вопрос, что он лично думает о Косово и Метохии, Вучич ответил, что это без сомнения, важная территория, однако сейчас усилия должны быть сосредоточены на сербских анклавах, о населении которых нужно заботиться, бороться за выживание славян на их историческом месте, в их многовековых очагах.

Президентская каденция Вучича заканчивается в 2022 году.

Косово в 2008 году в одностороннем порядке при поддержке США и большинства их союзников провозгласило независимость. Однако согласно сербской конституции, провинция Косово и Метохия — неотъемлемая часть территории Сербии, имеющая статус автономии. Это также подтверждается резолюцией Совбеза ООН 1244. Суверенитет Косово не признают и многие другие страны, включая Россию, Индию и Китай, а также пять стран Евросоюза.