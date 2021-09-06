Вучич: «Хотим в ЕС, но не готовы ради этого портить отношения с РФ и Китаем»

06.09.2021 16:25 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что при ориентированности на вступление в ЕС, его страна не собирается разрывать отношений со своими стратегическими союзниками.

Об этом сербский президент рассказал австрийскому телеканалу ORF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В интервью Вучич отметил, что Сербия хочет стать членом ЕС, но не испортит из-за этого отношения с Россией и Китаем, как этого требуют от Белграда в Брюсселе. При этом он отметил, что вступление в Евросоюзе не зависит от самой Сербии.

«На недавней встрече министров иностранных дел (ЕС-ред.) было заявлено, что Сербия добилась прогресса в вопросе верховенства закона. Для нас важно искренне идти по европейскому пути», – сказал сербский президент.

На вопрос журналиста, почему в Сербии, которая стала пионером Европы по вакцинации, теперь растут ковиддиссидентские настроения, Вучич высказал уверенность, что подобная проблема касается не только его страны.

«Очевидно, что это универсальная проблема, а не проблема одной страны. Почему это так, я не понимаю. Но теории заговора и негативные сообщения явно работают лучше, чем позитивные. Причина – не только в социальных сетях, но и в том, что люди видят свою свободу в легкомысленном отношении к жизни», – заключил президент Сербии.