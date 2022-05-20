Вучич: Косово не признаем, но хотим быть частью ЕС

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Белград обсуждает с Брюсселем не признание Косово, а соглашение о нормализации отношений.

Об этом журналистам заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

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«Если ты думаешь, что получаешь сыр бесплатно – ты его никогда не получишь, потому что бесплатный сыр существует только в мышеловках… Речь идет не о признании, а о всеобъемлющем соглашении о нормализации [отношений с Косово]. Это то, что мы знаем, так как мы на европейском пути, и в этом нет ничего нового для нас… Давайте будем достаточно справедливы к себе – мы давно признали, что хотим быть частью ЕС. Это наша просьба и пожелание, но и их просьба, еще до предоставления статуса кандидата, заключалась в том, чтобы договориться о нормализации отношений с Приштиной», — сказал Вучич.

Он добавил, что совершенно уверен, что, каким бы ни было предложение ЕС для Сербии, будь то ускоренное членство или инициатива по созданию геополитического сообщества, это будет согласовано Германией и Францией.

Также глава Сербии подчеркнул, что ему приписали слова о грядущем голоде в Сербии.

«В мире будет голод», — уточнил он.

При этом добавил, что Сербию ожидают серьезные проблемы в энергетике.

«Вокруг нас происходят невероятные тектонические изменения на мировом уровне, и эта зима будет одной из самых сложных. Именно поэтому важно, чтобы у нас были самые тесные отношения с ЕС», — считает глава государства.

В свою очередь Мишель заявил, что ЕС привержен переговорам о присоединении Сербии и сообщил, что встреча с лидерами Западных Балкан состоится в июне.

«Мы хотим расширить диалог и углубить сотрудничество. Война на Украине потрясла континент, она положила конец миру, за который мы все боролись. Пришло время нам восстанавливать экономики и защищать друг друга после коронавируса, вызовы требуют нового мышления, мы должны ускорить интеграцию и создать стимул для реформ. Мы хотим дать преимущества гражданам Сербии и партнерам в регионе. Мой визит посылает сильный сигнал о тесном сотрудничестве между Сербией и ЕС, я посетил Научно-технический парк, и это пример того, как ЕС вносит свой вклад в будущее Сербии. Когда мы инвестируем в инновации, мы инвестируем в сербский народ. Ваши проекты становятся общими, ваше будущее – это наше общее будущее. Вот почему ЕС является ведущим инвестором. Мы поддерживаем Сербию и интерконнектор между Сербией и Болгарией, и это диверсифицирует поставки в Сербию», — сказал Мишель.