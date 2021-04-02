Вучич мастерски овладел русским и общается с Путиным без свидетелей

02.04.2021, Москва, Елена Острякова

Уровень владения русским языком у президента Сербии Александра Вучича значительно вырос за годы его пребывания в политике.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент РГГУ Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вучич прекрасно говорит по-русски, и с каждым годом все лучше. Сначала у него был школярский уровень, сейчас у него очень хороший русский, и он его совершенствует день ото дня», – отметил Бондарев.

Он считает, что владение языком позволяет Вучичу вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в форматах, не предусмотренных официальным протоколом.

«Между ними есть формат общения, который посторонних и переводчиков даже не предусматривает. Например, в машине они вместе едут из аэропорта. В этот момент с ними в лимузине нет никого, и мы не знаем, о чем они говорят», – сказал Бондарев.

Если же переговоры проходят в формате, предусматривающем, что каждый президент говорит на своем родном языке, переводчикам Вучича и Путина приходится нелегко. Бондарев рассказал, что ему однажды пришлось работать на таких переговорах.

«Мне и второму переводчику приходилось тяжело. Вучич на любые наши ляпы и оговорки реагировал моментально: нет-нет, я не это сказал. Было и тяжело, и приятно, что человек так близко к сердцу все принимает», – сказал эксперт.