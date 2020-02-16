Вучич: «Мы будем продолжать поддерживать Республику Сербскую и наш народ в Черногории»

16.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии подержал протестные акции сербских лидеров Боснии и Черногории, но призвал их действовать исключительно в рамках закона.

В православный праздник Сретения, когда в Сербии отмечается еще и День Государственности (в честь годовщины начала Первого сербского восстания и создания первой сербской Конституции) президент страны Александр Вучич вручал государственные награды, а также встречался с сербскими лидерами из соседних государств.

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«Сербия сталкивается с большими политическими соблазнами в тот момент, когда она в экономическом отношении наиболее сильна за последние 50 лет, – заявил на встрече с соотечественниками сербский лидер. – Мы говорим о необходимости единства и солидарности с нашим народом в Республике Сербской и Черногории. Сербии нужен мир… Чтобы расширить возможности Сербии, иметь больше детей…. Величайший успех Сербии – поддерживать мир. Но мы будем с нашими людьми, и это не обсуждается».

Присутствовавшие на встрече сербский член президиума БиГ Милорад Додик и президент РС Желька Цвиянович рассказали президенту Сербии об антисерсбких решениях Конституционного суда БиГ и о «намерениях международного сообщества уничтожить Республику Сербскую». А также о перспективах референдума о независимом статусе Республики Сербской.

«Президент Партии демократического действия Бакир Изетбегович (негласный лидер бошнякской общины БиГ – ред.) заявил три дня назад, что Конституционный суд – это механизм по упразднению Республики Сербской, – сказал Додик. – Красная линия пройдена, и для РС пришло время идти своим путем».

В свою очередь Вучич, поддержав боснийских соплеменников, попросил их действовать исключительно в рамках закона, чтобы не спровоцировать нестабильность в регионе.

Присутствовавшие на встрече лидеры сербской оппозиции Черногории Андрия Мандич, Милан Кнежевич и Марко Милачич в свою очередь поблагодарили руководство Сербии за моральную поддержку во время активных протестов против принятого в их стране дискриминационного закона в отношении СПЦ.

«Сербия переживает очень большие испытания, и для нас это не ново, – обратился к собравшимся Патриарх Сербский Ириней. – Мы – не большая нация, но сможем выжить в регионе и в мире, если будем едины в добром, а не во зле».