Вучич: «Мы используем опыт КНР, потому что Европа успешна только в политиканстве»

24.03.2020, Белград, Алексей Топоров

После детальных консультаций с китайскими медиками официальный Белград изменит стратегию борьбы с COVID-19, взяв за основу их метод борьбы с коронавирусом.

Об этом в ходе пресс-конференции в столице Сербии заявил президент страны Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы изменим наш подход и при поддержке китайских друзей запустим масштабное тестирование, – заявил президент Сербии. – Ожидайте серьезного расширения процесса через 48 часов. Мы имеем достаточное количество тестов для первого дня усиления интенсивности тестирования, а к тому времени к нам придут новые тесты и специалисты, способные сделать их».

Александр Вучич отметил, что сербские врачи за последние дни многому научились у китайских коллег, и заметил, сделав намек в сторону Европы, что китайская модель была принята потому, что другие страны знают, как заработать себе политические очки, но не имеют ни малейшего представления как вести себя в случае реальной беды.

«Китайские врачи говорят, что это схоже с ситуацией, когда вы имеете гангрену на ноге и ежедневно успешно отрезаете по полмиллиметра, но она перекидывается на другую сторону и постоянно расширяется, так что только вопрос времени, когда вы потеряете все тело, – рассказал сербский лидер. – Цель состоит в том, чтобы охватить как можно больше людей, захватить среди этого числа всех инфицированных и вылечить их. Это также затронет небольшую часть «здоровой ткани», но то, что останется, будет полностью здоровым организмом. Таким методом китайцы победили вирус в одном своем городе, по размеру похожем на Сербию, где кризис длился 29 дней».

Также, по словам Александра Вучича, китайские специалисты положительно оценили введение комендантского часа в стране и отметили, что его не нужно расширять, однако имеющийся формат требует неукоснительного соблюдения и дисциплины.

«Вы увидите первых граждан, которые получат (за нарушение комендантского часа или карантина – ред.) от трех до двенадцати лет тюрьмы. И все потому, что эти люди несут угрозу тысячам жизней», – добавил президент Сербии.

Также Александр Вучич отметил, что для заболевших в легкой форме будут развернуты дополнительные палаточные госпитали на территории ярмарки и Студенческого городка в Белграде на три тысячи коек. Тяжелых же больных будут принимать в таких крупных столичных стационарах, как КБЦ «Драгиша Мишович», Инфекционная больница, Пульмонология и других, куда были поставлены 196 новых респираторов.

Отметим, что Сербия стала плотно сотрудничать с КНР в вопросе борьбы с эпидемией коронавируса после того, как ЕС полностью отказался помочь ей.