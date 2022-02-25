Вучич: «Мы не будем вводить санкции против России»

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Новости Украины

Президент Сербии Александр Вучич озвучил решение, принятое Советом национальной безопасности Сербии в отношении ситуации, происходящей на Украине.

Подобное заключение было принято в ответ на требования Запада к Сербии присоединиться к европейским санкциям против России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Читая заключение Совета национальной безопасности Сербии, Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России, поскольку «руководствуется своими жизненно важными экономическими и политическими интересами».

«Сербия уважает нормы международного права, но Сербия также хорошо понимает свои потребности, и независимо от того, кому бы, чего бы хотелось. У Сербии есть свои жизненные национальные и государственные интересы, она уважает традиционные дружеские отношения, – отметил президент Сербии. – В предыдущие дни мы пытались и сумели занять единую позицию в вопросе кризиса на Украине, в вопросе наших действий, нашей реакции и всех действий, которые наши государственные органы должны предпринять в предстоящий период».

В заключении Совбеза также говорится о том, что «Сербия искренне сожалеет» о событиях в Восточной Европе, « Россия и Украина являются дружественными Сербии государствами» и что сербский народ «считает их (русских и украинцев) братскими народами». При этом Белград полностью поддерживает территориальную целостность Украины и называет неправомерным нарушение территориальной целостности этой страны.

Также Совет национальной безопасности Сербии принял решение приостановить военные учения со всеми иностранными партнерами до дальнейшего уведомления. По словам Вучича, это заключение будет представлено правительству в ближайшие сорок восемь часов.