Вучич: Мы не откажемся от борьбы за Косово

Сербия ни прямо, ни косвенно не признает провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил, выступая в сербском парламенте на специальном заседании, посвященном переговорному процессу Белграда и Приштины при посредничестве Брюсселя.

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Однако, по его словам, никто не хочет, чтобы сербская или албанская мать из-за развязанного вновь конфликта «получила своего ребенка в гробу».

«Но мы также не откажемся от законной борьбы за свои государственные и национальные интересы и соблюдение международного права», — заявил президент .

Глава государства также ответил на обвинения нескольких оппозиционных партий, в том числе главы парламентской группы «Зелено-левый клуб» Радомира Лазовича. Он заявил, что правительство действует в своих интересах и вводит общественность в заблуждение относительно якобы побед в Косово, в то время как позиция сербов в южной провинции становится все хуже. Вучич также сказал, что политика этого движения очень опасна и вовсе не наивна.

«Я никогда не говорил, что я победитель. Я всегда говорил, что это окопный бой, а не то, что я спаситель и победитель», — сказал Вучич и сказал, что в политике побеждают факты, а не ложь.

Он также отметил, что оппозиционное движение «Не давимо Београд» выступает за независимое Косово и что политика этого движения очень опасна для Сербии.

Президент Вучич также во время дискуссии с Мирославом Алексичем от «Народной партии», отметил, что он примет предложение этой партии и направит письмо в ООН и членам Совета Безопасности о том, что Сербия не согласна с желанием самопровозглашенной Республики Косово стать членом ООН.

При этом сам Вучич считает, что это не будет иметь никакого значения, так как каждый день он отправляет множество писем и беседует с международными представителями по поводу края.

Алексич ранее заявлял, что Сербия должна приостановить диалог с Приштиной, если до конца года не будет сформирован Сообщество сербских муниципалитетов, и что Вучич должен взять на себя обязательства и «направить письмо членам Совета Безопасности ООН, а также России и Китаю» о том, что Сербия не согласна на то, чтобы Косово стало членом ООН».

«Для меня это не проблема, и я пошлю письмо не только русским и китайцам, но и американцам и немцам… Я отправил бесчисленное количество писем и провел бесчисленное количество бесед, и я буду делать то же самое», — сказал Вучич.

Кроме того, глава страны подчеркнул, что ни одна его поездка в Брюссель не связана ни с чем хорошим – его шантажируют сокращением инвестиций.

«Я не верю в сказки, но верю в реальный и рациональный подход. Как мы можем сказать, что не вступаем в ЕС, кто нас защитит? Сколько людей трудоустраивает Германия, французские, чешские и польские компании в нашей стране? Разве вы думаете, что я уже не слышу угроз, что будут отозваны инвестиции, если мы не признаем независимость Косово?», — заявил сербский лидер.