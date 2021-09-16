Вучич: «Мы не перед кем не станем извиняться за наши флаги!»

16.09.2021 12:44 (Мск), Белград, Алексей Топоров

На центральном мероприятии в Белграде, посвященном празднованию Дня сербского единства, свободы и национального флага, президент Александр Вучич ответил всем недовольным тем, что в сербских общинах по всем Балканам были подняты национальные триколоры.

Сербский президент пообещал этим людям с гордостью носить сербский флаг «от Австралии до Южной Америки».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Александр Вучич принял участие в центральных торжествах, проходивших на Савской площади Белграда у памятника основателю сербской государственности Стефану Немане. Вместе с ним гостями праздника стали патриарх Сербскиф Порфирий, сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, премьер-министр Анна Брнабич, министры правительства, спикер Народной скупщины Ивица Дачич, представители сербских общин, послы сорока государств.

«Спасибо нашим предкам, героям прежних биты… Свобода Сербии и сербского народа не имела цены, знаменосцы погибли, но флаги уцелели, скал президент Сербии. – Именно благодаря им мы отмечаем сегодняшний праздник, пожалуй, самый важный: кто мы, откуда и куда идем…. Рабы всегда одни и те же, потому что они порабощены, а свободные люди разные, именно потому, что они свободны. Наши враги говорят, что мы придумали свою историю, чтобы польстить другим. Мы принесли так много жертв, чтобы увидеть свет свободы, забывая нашу славную историю и наших вождей, епископов, князей, героев и людей. И сегодня вечером они ждут, что мы извинимся перед ними. Но мы этого делать больше не будем!».

Вучич отметил, что Сербия больше ничего ни у кого не просит, но желает иметь те же права, что и все остальные. А потому станет носить свои национальные флаги по всему миру, от Австралии до Южной Америки.

«Я говорю всем, кто угрожал Сербии в предыдущие дни, что мне не приходит в голову ни оправдывать свои умозаключения, ни извиняться. Своим силами вести Сербию, чтобы она была еще сильнее и сильнее, чтобы помочь Республике Сербской, нашему народу в Черногории и во всем мире, чтобы Ясеновац, Ядовно, Пребиловац, Олуя и погромы никогда не повторились. Это наша клятва, и мы будем уважать ваши флаги», – подчеркнул Вучич.