Вучич: Мы не подведем наших китайских или российских друзей

За лживыми обещаниями западных сил стоит лишь желание уничтожить сербское государство.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил во время интервью на телеканале Pink.

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«Нас просили сдать Милошевича, мы его доставили на [почитаемый в Сербии праздник] Видовдан, но этого тут же стало недостаточно. И так мы доставляли им других? словно мясо – килограмм за килограммом. Это ничего не стоило. Затем последовали новые условия. Потом в 2011 году мы подписали соглашение с албанцами, я знал, что мы получим возможность развивать страну, но я также знал, что они не выполнят эти условия», – подчеркнул сербский лидер.

По его словам, в последнее время часто можно услышать, что он «играет с Западом в русскую рулетку». При этом он заметил, что пять патронов уже выиграл.

«Я не игрок. В шестом должна быть пуля. Я не играю с государством. Мы не подведем наших китайских или российских друзей. Я был избран на пост президента не для того, чтобы кому-то нравиться, а для того, чтобы выдержать все давления и сохранить лучшую политику для нашей страны. Видите ли, мы уже выдержали 140 дней страшного давления. Но боюсь, что ситуация будет сложной для всего региона», – подчеркнул Вучич.

Он также добавил, что в стране против него начата грязная компания в медиа, которая ставит целью разогнать волну народного недовольства, но выразил уверенность, что это не сможет остановить его на пути к цели.

Не обошел глава государства в своем интервью и вопрос формирования нового правительства. По его словам, в нем будет большое число новых лиц. Также Вучич назвал имена четырех кандидатов на пост премьер-министра. На данный момент, кроме действующего главы правительства Аны Брнабич, на кресло претендует министр финансов Синиша Мали, мэр Нови Сада Милош Вучевич и посол Сербии в США Марко Джурич.

Была также поднята тема грядущей зимы.

«Мы уже де-факто находимся в чрезвычайном положении. Мы закачиваем газ в наши хранилища каждый день. Нас ждет суровая зима. Я не могу ничего обещать гражданам, пока никаких ограничений не было, но вы действительно думаете, что мы сможем выжить без заводов? Заводы для нас все. Я все же надеюсь, что ограничений не будет. Я просто боюсь, что будет другая война», – резюмировал Вучич.