Вучич: «Мы не позволим поставить под угрозу нашу дружбу с Россией»

18.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербия не намерена вступать в конфликты и разрушать свои отношения с Россией и другими странами.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала ТВ Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не позволяем никому ставить под угрозу нашу дружбу с Россией, Китаем, Японией, Турцией Моя задача – предоставить Сербии как можно больше инвестиций. Нам нужны хорошие отношения со всеми. Мы следим за тем, что происходит в мире, и видим этот хаос в международных отношениях», – сказал Вучич.

При этом Вучич подтвердил высокий уровень военного сотрудничества с Россией.

«Вчера прибыли четыре новых вертолета (из России – ред.), мы не покупали что-то подобное за последние тридцать лет. В субботу мы увидим их в нашем распоряжении в аэропорту Батайница», – сказал президент.

Напомним, Еврокомиссия требует от Сербии расторгнуть договор о свободной торговле с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС) и Россией, когда она присоединится к ЕС. Впрочем, вступление Сербии в ЕАЭС в очередной раз откладывается. На этот раз до 2027 года.

Объем российских инвестиций в экономику Сербию достиг 4 млрд долларов.