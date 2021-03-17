Вучич: «Мы не позволим повторить сербские погромы в Косово»

17.03.2021, Белград, Алексей Топоров

В Народном театре Белграда почти память жертв сербского погрома в Косово 17 марта 2004 года.

В ходе мероприятия президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не допустит ничего подобного по отношению к соплеменникам.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая на траурном мероприятии, Вучич отметил, что в 2004 году у Сербии не было ни сил, ни мудрости предотвратить погром и адекватно отреагировать на него.

«Получив приказ решить сербский вопрос в Косово, 60 тысяч албанцев начали изгнание сербов, – сказал Вучич. – После 17 марта сербы не только не должны были находиться в Косово, но и не должны иметь ничего такого, куда можно было бы вернуться. Огнем и мечом, так планировали покончить с сербами в Косово.

Златибор Трайкович, которому было шестьдесят, был заживо сожжен перед своим домом…..Но мы помним. Мы больше не слабые и не страна проигравших. Сегодня ничего подобного не может произойти без реакции Сербии. Мы имеем право заботиться о своем народе и его безопасности. И Сербия делает это не бряцая оружием. Без провокаций. Но это не означает, что мы позволим 17 марта повториться».

Сербский президент подчеркнул, что Сербия сохранит право своего народа жить в Косово, а также не будет проводить никакой экспансионистской политики, поскольку у сербов нет никаких устремлений в отношении других территорий.

«Мы не хотим управлять кем-либо, кроме самих себя и нашей страны. Мы только хотим выполнить свои обязательства, помнить и не забывать. Мы хотим, чтобы другие заботились о себе и добивались успеха. Победители прощают и идут дальше, а проигравшие продолжают топтаться на месте. Мы, сербы, не будем такими, но мы будем помнить. Сегодня Сербия – это Сербия разума, которая не проиграет», – добавил Вучич.

Погромы сербов начались 17 марта 2004 года, после того как международным оккупационным полицейским контингентом в реке Ибар были обнаружены тела двух албанских мальчиков – 9 и 12 лет (впоследствии было установлено, что они утонули, не справившись с быстрым течением), в гибели которых местные провокаторы объявили сербов.

Погром продолжался два дня, в ходе него были убиты девятнадцать сербов, стали беженцами – около четырех тысяч, около 900 сербских домов было сожжено, были разрушены 39 храмов и монастырей, в их числе 18 памятников средневековой сербской архитектуры.