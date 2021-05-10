Вучич: «Мы не позволим принизить роль Красной армии и героизм советских граждан!»

10.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич накануне принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к Дню Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

В своей речи сербский президент резко высказался против попыток переписать историю и объявить жертв палачами.

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«Тяжело выступать в этот день. Все хотят показать, как они уважают жертв ужасов Второй мировой войны, но большая часть из них пытается всеми силами и любой ценой изменить ход истории – объявить жертву палачом, а палача – жертвой, – сказал Вучич. – Никогда День Победы над фашизмом не праздновало такое небольшое количество государств, и наша задача – не скрывать правду, наша работа – открыто говорить об этом, не позволять лжи победить правду».

Президент Сербии отметил, что жители Балкан являются свидетелями ежедневного переписывания фактов и попыток полностью переписать историю.

«Не случайно роль Красной армии бросается под ноги фальсификаторов истории, равно как и тот факт, что за свободу Европу отдали жизни более 20 миллионов советских людей…. Сегодня я с гордостью буду говорить об антифашистской борьбе, но также и о роли людей, которые в наших краях, несравнимо с другими народами, способствовали победе над злом Муссолини, Гитлера и Павелича, а именно – о сербском народе. Для сербов День Победы означает не просто конец войны и приход свободы, но и конец страданиям. В борьбе с оккупантами мы взвалили на себя бремя страданий и триумф победы. Страдающий сербский народ – невинная жертва, а невинные жертвы святы», – отметил Вучич.

По словам главы государства, граждане Сербии не должны забывать, что произошло в годы Второй мировой войны, потому что таким образом они одобрят то, против чего боролись, потеряв множество людей.

«Сербский народ ясно сказал «нет» фашизму в 40-х годах прошлого века. Ни один другой народ в бывшей Югославии не сказал об этом же так же ясно и громко….. Я горжусь тем, что возглавляю поколение, которое будет защищать мир, но не склонит головы. Вы можете оскорбить сербский народ, но как президент я не позволю вам оскорблять жертв Ясеноваца, битвы под Глиной и других мест», – сказал президент Вучич.