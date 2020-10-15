Вучич: «Мы никогда не вступим в НАТО и надеемся вернуться в «Славянское братство»

15.10.2020, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич опроверг домыслы о том, что подписанные им Вашингтонские соглашения являются первым шагом на пути вступления страны в НАТО.

Об этом сербский лидер рассказал ТАСС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербия никогда не пойдет в НАТО или какую-то другую военную структуру, – сказал Вучич. – Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством, которое придерживается политики военного нейтралитета. Уже восемь лет, я бы хотел сказать это всей российской общественности, я слушаю разговоры о том, что «Вучич хотел бы втянуть Сербию в НАТО», что это «предатель», который только старается улучить какой-то момент, чтобы сделать это. И что? Все «большие друзья» России оказались в НАТО, кроме «предателя» Вучича».

При этом сербский президент отметил, что, как его личное, так и отношение большинства жителей Сербии в целом по отношению к агрессии США и НАТО не изменились, даже после предложения американцев восстановить здание Министерства обороны Югославии, разбомбленное их авиацией в 1999 году.

«Наше отношение нисколько не изменилось. Напротив, это все больше ощущается. Вместе с тем мы должны смотреть в будущее, и мы принимаем эту помощь в восстановлении, но нашей оценки тех событий это нисколько не изменит», – сказал Вучич, добавив, что в ходе общения с западными политиками всегда называет вещи своими именами, в том числе агрессию НАТО против Югославии называет «агрессией НАТО», и никак иначе.

При этом, по словам президента Сербии, его страна надеется вернуться к совместным российско-сербско-белорусским военным учениям «Славянское братство», от участия в которых ей пришлось отказаться в этом году из-за шантажа со стороны ЕС.

«Мы это не сделали, потому что в один момент давление стало настолько велико, что для того, чтобы сохранить наш военный нейтралитет, мы были вынуждены принять это решение, – объяснил Александр Вучич. – И мы надеемся, что когда политический момент будет лучше, мы сможем, конечно, продолжить наши учения и с Россией, и с Белоруссией, и с нашими западными партнерами. И надеемся, что произойдет примерно месяцев через пять».

При этом президент Сербии отметил, что намерен вместе с Россией отстаивать правду об истории Второй мировой воны и препятствовать ее переписыванию в угоду геополитическим интересам Запада. И отметил, что в этом году в Сербии буду проведены торжественные мероприятия, посвященные совместной борьбе югославских партизан и Красной армии СССР против нацистского блока и коллаборационистов за освобождение Югославии.

«Все эти мероприятия будут проведены максимально торжественно, для того чтобы еще раз, вновь подчеркнуть свободолюбивый характер, эту великую традицию наших двух народов, – отметил Александр Вучич. – Эта победа является Великой Победой для нас так же, как и для народа России. Я считаю, что никогда не должна быть забыта эта победа над фашизмом, наша борьба с фашизмом. Мы будем этим гордиться и будем решительно выступать против фальсификации и переписывания истории. Здесь мы будем всегда вместе с нашими российскими друзьями».