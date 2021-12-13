Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В минувшие выходные в ходе визита в Нишавский округ президент Сербии Александр Вучич посетил 63-ю парашютную бригаду, расквартированную в городе Ниш. Главе государства продемонстрировали возможности вертолетных частей ВВС и ПВО.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после демонстрации возможностей вертолетных частей 63-ю парашютной бригады Вучич поздравил военнослужащих с успешно проведенными учениями, проведенными в сложных погодных условиях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы планируем провести крупные закупки вертолетов в текущем и следующем году, – сказал президент Сербии. – 11 вертолетов H-145 (Airbus Helicopters, Франция – Германия – ред.), 4 Ми-35, 5 Ми-17 (у России – ред.) и 11 подержанных Ми-35, которые мы покупаем у одной страны – члена ЕС. Поэтому мы обязательно будем вертолетной сверхдержавой в регионе», – заявил президент Сербии.

Отвечая на вопрос журналистов, какие конкретные шаги предпринимает государство для привлечения людей в армию, Вучич отметил, что «пять лет назад отток из армии был больше, чем сегодня из-за повышения жалованья. Это заметили все». Он напомнил, что размер жалованья в армии за предыдущие восемь лет поднялся на 70%, то есть примерно на 7,5% в год.

Был также представлен пятилетний план и программа по оснащению, вооружению армии в период с 2022 по 2027 годы. Вучич заявил, что в этом плане были заявлены огромные инвестиции, и он обсуждал их с министром обороны Небойшей Стефановичем, что ежегодно потребуется вкладывать в вооруженные силы на 500 миллионов евро больше, чем инвестируется в настоящее время, хотя потребности армии объективно будут на 700 миллионов евро выше.

«Но мне пришло в голову, как решить эту проблему. Я знаю, где и как найти деньги. Мы продолжим инвестировать и укреплять сербскую армию, что будет достаточным сдерживающим фактором для любого потенциального агрессора на территорию Сербии», – заключил Вучич.