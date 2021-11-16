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16.11.2021 22:40
(Мск), Белград,
Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия
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Вучич: «Мы вкладываем в модернизацию армии больше, чем когда-либо»

Президент Сербии Александр Вучич посетил учения частей Речной флотилии. Вучич пообещал военным речникам закупить...

Президент Сербии Александр Вучич посетил учения частей Речной флотилии.

Вучич пообещал военным речникам закупить новые суда, а также передовую технику.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», президент Вучич сказал, что для Речной флотилии государство приобретет гидролокатор и дроны.

«В последние годы мы вкладываем в армию и модернизацию больше, чем когда-либо прежде, – сказал сербский президент. –  Это непросто, потому что чем больше вы делаете, тем больше видите недостатков, которые нужно исправить, как можно скорее. К концу года в армии предстоит многое, и я верю, что и начальник Генерального штаба, и министр обороны будут довольны».

Также сербский президент анонсировал приобретение кораблей и катеров с малой осадкой, чтобы их можно было использовать только на полноводных Саве и Дунае, но и на других реках.

«Однако наша самая большая сила – это люди, солдаты, младшие офицеры и офицеры, которые обучаются и тренируются каждый день, чтобы, не дай Бог, в случае необходимости, суметь защитить свою страну», – добавил Вучич.

 

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