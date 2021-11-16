Вучич: «Мы вкладываем в модернизацию армии больше, чем когда-либо»

Президент Сербии Александр Вучич посетил учения частей Речной флотилии.

Вучич пообещал военным речникам закупить новые суда, а также передовую технику.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», президент Вучич сказал, что для Речной флотилии государство приобретет гидролокатор и дроны.

«В последние годы мы вкладываем в армию и модернизацию больше, чем когда-либо прежде, – сказал сербский президент. – Это непросто, потому что чем больше вы делаете, тем больше видите недостатков, которые нужно исправить, как можно скорее. К концу года в армии предстоит многое, и я верю, что и начальник Генерального штаба, и министр обороны будут довольны».

Также сербский президент анонсировал приобретение кораблей и катеров с малой осадкой, чтобы их можно было использовать только на полноводных Саве и Дунае, но и на других реках.

«Однако наша самая большая сила – это люди, солдаты, младшие офицеры и офицеры, которые обучаются и тренируются каждый день, чтобы, не дай Бог, в случае необходимости, суметь защитить свою страну», – добавил Вучич.