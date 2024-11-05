Вучич: «Мы выполним все рекомендации ЕС даже если нас не возьмут туда»

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Глава Представительства ЕС в Сербии Эмануэль Жиофре вручил президенту Сербии Александру Вучичу годовой отчет Еврокомиссии о его стране за 2024 год.

В ходе этой церемонии сербский президент отметил, что Сербия находится на европейском пути, и Европейский Союз является крупнейшим внешнеторговым партнером Белграда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе презентации очередного годового отчёта Еврокомисии Вучич отметил, что в нём больше нет обвинений Сербии в отношении позиции по Косово, но для ЕС Сербия всё равно всегда виновата. Тем не менее, он поблагодарил брюссельских чиновников за этот отчёт и добавил, что у него нет возражений по поводу его содержания.

«Есть претензии совершенно правильные, по поводу пунктов, которые мы не выполнили. Они касаются гармонизации нашей внешней политики, прежде всего в связи с введением санкций против Российской Федерации, введением виз для некоторых стран, они касаются многих наших компаний, что уже много лет является проблемой, которую мы должны исправлять, и нам придётся пойти на тендеры», – сказал Вучич.

Он также отметил, что Брюссель ставит Белграду в претензию невступление в ВТО.

«Только здесь есть по непонятным мне причинам лобби, которое не позволяет нам вступить во Всемирную торговую организацию. Говорят, что мы станем зависимыми от генетически модифицированной пищи. Что ж, Венгрия, которая делает все, чтобы сохраниться, все же приняла эти правила и присоединилась. Я верю, что в предстоящий период у нас будет немного больше здравого смысла и рационального подхода», – заявил Вучич.

Он добавил, что многое необходимо сделать и в сфере образования. И оценил, что «горный факультет ликвидирован, а теперь и строительный факультет будет ликвидирован, потому что это необходимо по политическим причинам».

При этом, по его словам, необходимо как можно больше включать «зеленую повестку» в образовательную программу.

«Я не могу обещать вам, что мы будем членами ЕС – никто не может вам обещать это, но то, что мы можем выполнить почти все европейские требования, это я сказать могу», – отметил президент Сербии.