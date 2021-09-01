Вучич на евросаммите: «Мы больше не испытываем энтузиазма по поводу вступления в ЕС»

01.09.2021 16:41 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В ходе своего выступления на саммите лидеров Западных Балкан «Брдо-Бриони» в словенском городе Блед президент Сербии Александр Вучич сообщил о своем скепсисе в отношении вступления балканских стран в Евросоюз.

Также сербский лидер отметил, что европейские партнеры не предупредили Белград об одностороннем нарушении косовскими сепаратистами Вашингтонских соглашений.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на саммите в городе Блед Вучич сказал своим коллегам о том, что его беспокоит тот факт, что Приштина предпринимает новые шаги по лоббированию признания независимости края, а также приема Косово в международные организации.

«Я обеспокоен этим фактом, и мы получили информацию не от Мирослава Лайчака (переговорщика ЕС по Косово – ред.), а из разведывательных источников, что Приштина полностью прекратит дальнейшее выполнение Вашингтонского соглашения [обязывающего Косово воздержаться от попыток присоединиться к международным организациям и далее не добиваться признания своей независимости другими странами] с 4 сентября, – сказал Вучич. – Я хотел бы сказать кое-что честное сейчас, и я надеюсь, что вас это не рассердит. Энтузиазма по поводу присоединения к ЕС не только в Сербии больше не существует, как когда-то. Поэтому мы решили найти собственные способы стимулирования экономического роста».

Сербский президент привел в пример Северную Македонию, которая сменила название, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС, но до сих пор не стала членом этого образования.

«Завтра Албании сообщат, что вопрос ее присоединения к ЕС неотделим от вопроса присоединения Северной Македонии, а позже Сербия, чей прогресс во многих областях очевиден, столкнется с возражениями некоторых других государств. Я не добиваюсь чьей-либо поддержки, я просто говорю правду. Мы видим это», – добавил сербский лидер.