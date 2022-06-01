Вучич на инаугурации: Наш ждут санкции. Придется просить ЕС о пощаде

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Александр Вучич официально вступил в должность президента Сербии, став первым лидером, занявшим этот пост подряд два раза.

Церемония инаугурации прошла в парламенте страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После принесения присяги в Национальном собрании глава Сербии в своем обращении указал, что хочет быть президентом всех и для каждого.

«Нет большей чести, долга, большей гордости, чем тот факт, что вы руководите своей страной. Нет большей обязанности представлять её с гордостью. Все это – обязанность, долг, честь и гордость – я получил от граждан на выборах. Они являются выражением воли убедительного большинства, которое снова поручило мне и многим из вас делать свою работу, при этом не всегда так, как хочет большинство, а делать то, что в интересах Сербии», — подчеркнул он.

Президент Сербии заявил также, что руководство страной — это не политика желаний, а политика возможного и политика реальности, и что самое главное — быть приверженным будущему новых поколений.

Вучич отметил сегодня, что ключевой целью его второго и последнего срока сделать Сербию лучше, чем она была на момент, когда он вступил в эту должность.

«Нет жертвы, на которую я не пошел бы ради этой цели, нет ничего, что я бы сделал, нет усилия, к которому я не был бы готов. Потому что нет компромисса с идеалами. Никаких компромиссов, и все остальное подчинено ему. Сербия – мой единственный идеал», – подчеркнул сербский лидер.

Он также отметил, что гордится Сербией, которая сегодня ведет себя в соответствии с принципами международного публичного права и умеет однозначно и ясно осуждать его нарушение, а также Сербией, у которой нет ни антизападного, ни русофобского поведения.

«Здесь приветствуются Достоевский и Шекспир, Гёте и Хемингуэй, и это то, чем может гордиться Сербия, даже если она была одной из немногих стран в современном мире», — сказал Вучич.

Он добавил, что не выбирал, перед каким парламентом будет приносить присягу, в чем его обвиняют представители оппозиции, поскольку мог сделать это только сегодня, когда истечет срок его предыдущего мандата.

«Я с нетерпением жду формирования нового парламента в ближайшее время», — говорит Вучич.

Также было сказано по поводу формирования правительства.

«Формирование нового правительства имеет решающее значение, учитывая ситуацию, в которой мы находимся, очень сложную ситуацию. Мы все должны думать сегодня вместе, и я не могу сделать это в одиночку, как человек, получивший большую поддержку народа. Нам нужно правительство, и оно должно работать, него есть полная легитимность, а не технический мандат. Нам придется иметь дело с новыми санкциями, в которых мы можем снова пострадать, поэтому мы будем просить европейских партнеров о пощаде», – отмечает президент.

Вучич отметил так же, что ситуация тревожная, и важно, чтобы правительство посвятило себя решению вопросов энергетической безопасности и обеспечило стабильное положение граждан зимой.

По словам президента, Сербия будет ревностно охранять свой военный нейтралитет. Он напомнил, что государство не является политически нейтральным, потому что оно находится на европейском пути, но он также указал, что страна должна сохранять военный нейтралитет.