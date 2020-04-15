Вучич: «На карантине мы не будем арестовывать епископов и священство»

15.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич пообещал в переговорах с Синодом СПЦ, попросившим отменить комендантский час на Пасху, попытаться найти компромиссное решение, которое устроит и верующих, и медиков.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Священный Синод СПЦ обратился к правительству Сербии с призывом отменить введенное в связи с эпидемией коронавирусной инфекции ограничение свободы передвижения граждан с 5 до 10 утра, а также запрет выходить на улицу гражданам старше 65 лет, чтобы «православные христиане, которые не находятся в изоляции или самоизоляции, могли принять участие в Пасхальной утрене и литургии в свой самый великий праздник».

К тому времени, как это обращение увидело свет, руководство страны приняло решило ввести комендантский час на время Пасхи с 17:00 до 5:00.

«В минувшую субботу мы договорились с патриархом Иринеем не о том, о чем теперь просит Синод, – прокомментировал просьбу священства Александр Вучич. – Что бы я ни сказал теперь, часть общества меня «распнет». Все, что я могу гарантировать – это то, что завтра я постараюсь поговорить с патриархом и людьми Синода, но, без сомнения, буду отстаивать позицию медиков и жизни».

При этом президент Сербии дал гарантию, что вне зависимости от исхода переговоров, власти не придет в голову арестовывать епископов и священников.

«Если уговоры не принесут плода, я сообщу о том, какое решение мы примем», – добавил Вучич.

В свою очередь предстоятель Сербской православной церкви Ириней Гаврилович в своем пасхальном обращении по сути поддержал меры светских властей.

«Когда мы находимся в такой беде, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь себе и другим, понять и поддержать усилия и программы компетентных учреждений здравоохранения, санитарии и государственных ведомств по защите нас от заражения, – написал глава СПЦ. – Это может быть трудным для нас сейчас, но мы должны принять и поддержать это ради общего блага, подчинив себя и свое поведение ему… Мы молимся Богу, регулярно и активно участвуем в священной литургии, давайте будем сожалеть о своих грехах и заботиться о собственном здоровье и здоровье других».