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29.09.2021 17:59 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Россия, Сербия
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Вучич надеется переговорить с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко. Лидер Сербии поблагодарил официальную...

Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко.

Лидер Сербии поблагодарил официальную Москву за поддержку в вопросе Косово и Метохии.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе встречи с Вучичем Боцан-Харченко отметил, что Москва с большой озабоченностью следит за ситуацией на севере Косово и Метохии. Он также указал, что ответственность за происходящее полностью лежит на сепаратистских властях Приштины, которые нарушают и не выполняют ранее подписанные соглашения.

По мнению российского посла сербская сторона действует с большой ответственностью, в то время как Приштина не подает никаких признаков того, что она поддерживает поиск компромиссного решения.

Со своей стороны Александр Вучич поблагодарил Россию за активную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. Стороны обсудили совместные сербско-российские проекты в рамках подготовки к новому заседанию Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству и визиту вице-премьера России Юрия Борисова.

Президент Сербии также выразил надежду, что в ближайшие месяцы у него снова будет возможность поговорить с глазу на глаз президентом России Владимиром Путиным.

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