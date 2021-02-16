Вучич наградил государственными наградами патриарха Кирилла и Кустурицу

15.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Сегодня в честь православного праздника Сретенья, который совпадает с Днем государственности Сербии, президент страны Александр Вучич вручал «сретенские» государственные награды.

Торжественная церемония прошла во Дворце Сербии в Белграде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В праздничный день Александр Вучич удостоил наград не только граждан Сербии, но и Республики Сербской, России, Греции, Кипра и Китая.

«Через сорок дней после Рождества мы празднуем Сретенье, самую важную дату в историческом, политическом и религиозном календаре нашей прекрасной Сербии, – обратился к собравшимся президент Сербии. – Это праздник всех тех, кто любит свою Сербию и живет для нее.

Сретенье вдохновляет наш народ в распятом Косово и Метохии, дает энергию нашему народу в Черногории, часто забытому родиной. Я поздравляю наш народ в Республике Сербской, потому что это наш общий праздник. Мы принадлежим к одной семье, и никто не имеет права отнять ее у нас».

Лауреатами государственных наград в праздничный день стали патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, автор монумента Стефану Немане, русский скульптор Александр Рукавишников, вице-премьер России Юрий Борисов, экс-президент Греции Прокопис Павлопулос, девять китайских врачей, боровшихся за жизни сербских пациентов, шестнадцать сербских врачей и семь сербских журналистов, режиссер Эмир Кустурица, музыкант Горан Брегович, актер Александр Берчек, режиссер и сценарист «Дары из Ясеноваца» Предраг Гага Антониевич и Наташа Друкулич, рок-звезды югославской волны Момчило Баягич и Борислав Джорджевич и другие достойные люди.

День государственности Сербии традиционно отмечается 15 февраля, наряду с православным праздником Сретенья Господня. Он был учрежден в память о первом сербском восстании 1804 года против османов, а затем первой сербской Конституции 1835 года, принятой в тот же день.