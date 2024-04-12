Вучич накануне опасного для Сербии голосования клянется не вводить санкции против России

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Александр Вучич вновь заверил: Сербия не присоединится к санкциям против РФ. Он сказал это накануне тревожного для Белграда голосования в ООН по вопросу т.н. «геноцида в Сребренице». Сербское руководство явно рассчитывает на поддержку России, обладающей правом вето.

Хотя, недавно подчинённые Вучича голосовали за осуждение «вторжения на Украину», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналисты спросили: правда ли, что президент Франции Макрон взамен на получение истребителей Rafale требует присоединения Сербии к антироссийским санкциям? Вучич ответил, что это не так – Белград к рестрикциям не присоединится.

Он сообщил, что по фальшивому «геноциду в Сребренице» планируют голосовать в ООН 2 мая, в постпраздничный день, и утвердить большинством голосов присутствующих, это снижает шансы Сербии на успешную защиту.

«Основные заказчики – это страны НАТО. Германия выступает первой, Великобритания, Америка, Франция. Турция, конечно. Думаю, ей нелегко говорить об армянах, поэтому она расправляется с сербами. Всего их семнадцать, включая Словению. Не оставили в стороне хорватов, которые будут очень громко говорить, чтобы нам, в свою очередь, не дать сказать о Ясеноваце и других местах расправ над сербами…. Мы знаем, что наши шансы минимальны, но мы будем бороться до последнего момента», – сказал Вучич.

Он считает, что Сербии удастся набрать в свою поддержку больше, чем РФ, когда по резолюции ООН, осуждающей возвращение Новороссии, Москву поддержали лишь 7 стран. Сама многовекторная Сербия тогда голосовала против РФ. А сейчас она отказывается присоединятся к санкциям ЕС, но официально осудив «вторжение на Украину».