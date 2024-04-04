Вучич намерен лично бороться против принятия в ООН резолюции по фальшивому «геноциду в Сребренице»

Алексей Топоров.  
04.04.2024 23:29
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Запад, Косово, Общество, ООН, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Президент Сербии Александр Вучич заявил, что через две недели отправится в США, Нью-Йорк, где будет препятствовать принятию Генеральной ассамблеей ООН резолюции Запада по фальшивому «геноциду в Сребренице».

Для этого он намерен провести переговоры с представителями ряда стран в ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что через две недели отправится в США, Нью-Йорк, где...

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«Я уже планирую поехать туда уже 21 апреля и остаться на шесть, семь, восемь дней, чтобы поговорить с как можно большим количеством представителей. Особенно африканские страны – наши друзья, и я лично позвоню президентам этих стран», – сказал Вучич.

Вучич также сказал, что в середине мая Сербия получит окончательное решение по принятию «Косово» в Совет Европы, против чего резко выступает Белград. И считает, что противостоять этому процессу у его страны довольно мало шансов.

Говоря о Косово, президент заявил, что «премьер-министр временных институтов Косово» Альбин Курти наверняка продолжит свою агрессию против сербского народа, в то время как Европа и Америка продолжат не замечать её.

«Все это превратилось в Брюсселе в преклонение перед преступными действиями Курти. Положение нашего народа будет все более тяжелым, но мы постараемся решать эти проблемы», – сказал Вучич.

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