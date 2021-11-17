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17.11.2021 12:37
(Мск), Белград,
Алексей Топоров
 
Балканы, Газ, Дзен, Политика, Россия, Сербия
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Вучич намерен попросить у Путина три миллиарда кубометров газа в год в течение 10 лет

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что газ станет главной темой его разговора с президентом...

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что газ станет главной темой его разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Визит Вучича в Москву запланирован на 25 ноября текущего года.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире ТВ Happy Вучич сказал, что для государства важно обеспечить низкую цену на газ, потому что низкая цена на газ и электроэнергию привлекает иностранных инвесторов.

«Я попрошу Путина предоставить нам три миллиарда кубометров газа в год на десять лет, – сказал президент Сербии. – У нас есть контракт до нового года, но нам нужно увеличить объемы, чтобы обеспечить достаточное количество газа. Мы расходуем резервы [хранилища] «Банатский двор», нам нужно расширение. Я попрошу Венгрию одобрить нам использование их газовых хранилищ».

По словам Вучича, нынешнюю ситуацию с газом усугубляют власти Германии, которые отказывают дочерней компании в поставке газа, из-за чего цена на газ во второй половине дня подскочила с 970 до 1тысячи 100 долларов за кубометр.

«Это вопрос для всей нашей страны, потому что от этого зависит приход инвесторов, будет ли у нас электричество и резервы. Наша электроэнергия подскочила примерно до 250 евро за мегаватт-час, то есть на 4-5 раз. Нет ни одной страны, которая бы выдержала такое. Потому я и борюсь за низкую цену, а не за более высокую цену, чтобы люди выживали», – добавил сербский президент.

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