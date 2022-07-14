Вучич: Нас ждет ад, если Запад не примет предложение Путина

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Новости Украины

Европу ждут крайне тяжелые времена, если она не пойдет на компромисс с Россией по Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Сербии Александр Вучич.

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«Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, после этого на второй линии Славянск – Краматорск – Авдеевка последует его предложение. Если Запад не примет его предложение, нас ждёт ад, а они его не примут.

Я боюсь, что нас ждет гораздо более тяжелый военный конфликт, чем сейчас. Надеюсь, что он не развернется на Балканах. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти сербский народ и Сербию, а также все другие народы, чтобы строить будущее в мирной обстановке», – приводит слова Вучича портал «Балканист».

По его словам, страна усиленно готовится к зиме, а правительство прекратило экспорт нефти и продлит это решение еще на неделю.

«Мы уже ввели чрезвычайное положение, просто не объявляли о нем. На зиму нужны огромные вложения, и, если «Северный поток» не будет включен, у нас будут проблемы. На ближайшие 77 дней мы обеспечены дизтопливом, а на 65 дней у нас есть запасы бензина», – сказал сербский лидер.

Что касается газа, он заверил, что даже при наихудшем развитии ситуации в мире, в том числе при расширении вооруженного противостояния в Европе, власти смогут обеспечить 2/3 потребностей Сербии.

Президент напомнил, что газ его страна покупает у России по низкой цене, но тем не менее на это придется потратить 280 миллионов евро.

«Что касается газа, то у нас с русскими согласована чрезвычайно хорошая цена, и она зависит от цены на нефть. Мы уже купили 150 млн кубометров газа, должны купить еще 35%. Ежедневно мы потребляем 15 млн кубометров. В худшем случае, зимой, в случае мировой войны, мы покроем 2/3 потребностей в газе, но вообще я рассчитываю, что мы покроем все наши потребности», – резюмировал Вучич.