Вучич навестил гражданина РФ, избитого албанским спецназом: Власти Косово объявили его «персоной нон-грата»

31.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Президент Сербии Александр Вучич и посол Российской Федерации Александр Чепурин сегодня утром посетили российского представителя в миссии ООН в Косово и Метохии Михаила Краснощекова. Он оказался среди пострадавших во время недавнего вторжения спецназа албанских сепаратистов в сербские анклавы края. Краснощеков был избит прикладом автомата по голове.

Россиянин был переведен в Военно-медицинскую академию в Белграде, медики зафиксировали у него серьезные травмы .

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«Подобное применение силы косовским спецназом неприемлемо», – заявил президент Вучич.

Президент заметил, что российский специалист был избит прикладом, в том числе удары наносились и по лицу.

Во время беседы Вучич заметил, что Краснощеков говорит на сербском языке без акцента, а тот объяснил, что находится уже 20 лет на Балканах.

«Для нас очень важно, чтобы вы чувствовали себя здесь, как дома», – сказал президент и пожелал скорейшего выздоровления.

Посол Чепурин заверил пострадавшего, что Москва будет добиваться наказания виновных в инциденте. Дипломат охарактеризовал действия албанских силовиков как варварство.

Ранее Краснощекова посещали министр обороны Александр Вулин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович.

Начальник военно-медицинской академии, полковник профессор Доктор Мирослав Вукосавлевич сказал журналистам, что пациент получил серьезные телесные повреждения – у Краснощекова перелом грудной кости и верхней челюсти, а также части черепа.

По словам потерпевшего, он также был сбит албанской полицейской машиной.

«Мы все диагностировали и устранили опасность серьезных последствий», – сказал медик.

Напомним, на российского сотрудника миссии ООН напали, когда он говорил по-сербски с сербами в Зубин-Потоке, строившими баррикады в знак протеста против вторжения албанского спецназа на север Косово и проведения массовых арестов.

Позже Краснощеков был освобожден из-под ареста в связи с дипломатическим иммунитетом, а затем переведен в больницу в Косовской Митровице. Несмотря на попытки Приштины запретить его транспортировку в Белград, пострадавший был переведен для дальнейшего лечения в Военно-медицинскую академию.

Параллельно пришло сообщение из Приштины о реакции сепаратистских албанских властей на инцидент. «Премьер-министр» Рамуш Харадинай объявил сегодня, что гражданин России Михаил Краснощеков отныне объявлен «персоной нон грата».

«Решение было принято из-за действий гражданина России против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», – заявил Харадинай.

«Я призываю Специального представителя Генерального секретаря ООН в Косово выполнить это решение», – добавил представитель албанских сепаратистов.

Реакции со стороны ООН и России пока не поступало.