Вучич обсудил с главой «Россотрудничества» популяризацию русского языка в Сербии

16.02.2022  18:59 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Сербия, СМИ, Соотечественники


Президент Сербии Александр Вучич принял руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству «Россотрудничество» Евгения Примакова.

Стороны обсудили культурное, научное и образовательное сотрудничество между Россией и Сербией, а также общие двусторонние отношения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич принял руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за...

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Вучич и Примаков рассмотрели конкретные предложения по регулярному обмену выставками и гастролями театральных и оперных трупп, а также сотрудничество в сфере образования, включающее популяризацию русского языка и регулярный обмен студенческими стипендиатами, повышением их количества.

Со своей стороны президент Сербии выразил благодарность российскому государству и русским художникам за помощь в росписи интерьера храма Святого Саввы в Белграде. В ходе разговора Евгений Примаков подчеркнул важность поддержки сохранения и защиты сербского культурного и религиозного наследия в Косово и Метохии в ЮНЕСКО и других международных организациях и форумах.

Собеседники также обсудили ситуацию на Западных Балканах и в Восточной Европе, в целом.

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