Вучич оценил внесистемную оппозицию на примере других партий

10.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский президент не берется прогнозировать итог апрельских парламентских и местных выборов и оставляет за собой право на ошибки.

Об этом в интервью телеканалу КCN рассказал президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы недооцениваете людей, которые являются более серьезными противниками, чем те, о ком вы говорите», – заметил президент Сербии, реагируя на реплику телеведущего Владимира Джукановича, намекнувшего, что после бойкота выборов со стороны внесистемной оппозиции они превращаются в «шутку и комедиантство». – Исход не предрешен, что показывают недавние исследования (общественного мнения – ред.)».

На просьбу перечислить политические силы способные составить реальную конкуренцию его Сербской прогрессивной партии, Вучич назвал Социалистическую партию Сербии нынешнего главы МИД Ивицы Дачича, Сербскую радикальную партию Воислава Шешеля, Сербский патриотический союз Александра Шапича, Демократическую партию Сербии, Новую партию экс-премьера Зорана Живковича.

При этом на вопрос Джукановича, намерен он и дальше ошибаться при выборе кандидатуры премьер-министра (в Сербии президент предлагает кандидатуру главы правительства парламенту). Александр Вучич отметил, что ему свойственно ошибаться.