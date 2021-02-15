Вучич одним гуманитарным жестом завоевал сердца македонцев и посрамил ЕС с болгарами

15.02.2021, Скопьев, Алексей Топоров

Сербия поставила в Северную Македонию вакцины от коронавируса, в то время как желающая подчинить ее себе Болгария, обещала поставить, но не сделала этого.

Об этом сообщил Мediapool, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В борьбе за умы македонцев Сербия выиграла коронавирусный «раунд», поставив в Северную Македонию вакцины от коронавируса. В то же время Болгария, требующая от македонцев отказаться от собственной идентичности в пользу болгарской, устами своего руководства пообещала осуществить такие поставки, но никаких вакцин из Болгарии в Северную Македонию до сих пор не поступало.

«Никто другой, а именно Вучич появился на праздник святого Трифуна в Табановце и привез первые вакцины македонцам, – цитирует болгарское издание комментарий пользователя под новостным сообщением о вакцинах из Сербии в правительственном македонском издании «Слободен Печат». –

Ни ЕС, ни болгары, ни греки. Где вакцины, которые пообещал «брат Бойко» (Борисов, премьер Болгарии) македонским братьям? Ради которых министр здравоохранения (Северной Македонии) Венко Филипче специально ездил в Софию и за которые премьер-министр Зоран Заев заранее выразил благодарность, как за «братскую помощь»?».

Со своей стороны болгарский Мediapool отмечает, что для добрососедства нужны не контракты, а постоянная готовность помочь именно – когда есть потребность в такой помощи. По словам автора текста, «Белградский лидер» научил Болгарию «дипломатии и геостратегии» и что у него многие соседи могут поучиться тому, как следует вести политику.

Заев и Вучич во время церемонии передачи вакцин

«Его можно не любить, но не уважать нельзя», – отмечает журналист.

Также издание напомнило недавнюю реакцию националиста, вице-премьера и министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова, который в ответ на намерение Северной Македонии вернуть сербский язык в школы и построить сербский культурный центр, написал ядовитую статью, указав что «мы поставили вам вакцины от COVID, но у нас нет вакцины от стокгольмского синдрома». При этом Мediapool напомнил, что никаких поставок вакцин в Северную Македонию из Болгарии не было.

«Готовность Болгарии передать вакцины была с благодарностью встречена руководством Северной Македонии. Однако впоследствии Минздрав Болгарии дал ответ, что вакцины против COVID-19 будут поставляться в Северную Македонию только тогда, когда будут удовлетворены потребности болгарских граждан в них. На данный момент наша страна не участвует в этом».

Накануне президент Сербии Александр Вучич передал премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву первые 4 тысячи 680 из запланированных 8 тысяч коронавирусных вакцин Pfizer.