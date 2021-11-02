Вучич: «Они сказали, что все имеют право на самоопределение, кроме сербов»

02.11.2021 21:10 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на доклад Верховного представителя Кристиана Шмидта о ситуации в Боснии и Герцеговине.

Вучич отметил, что не читал доклада, но по сообщениям СМИ понял, что Шмидт решил вновь сделать сербов виновными в дестабилизации в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Вучич, который находится в Глазго на саммите по изменению климата, сказал представителям сербских СМИ, что не читал доклад Кристиана Шмидта, а потому не станет комментировать его, пока не прочитает его полностью и внимательно. При этом он сказал, что уже видел в сообщениях медиа, что в докладе, в частности, говорилось о «сербских сепаратистах» и об увеличении контингента вооруженных оккупантов EUFOR.

«Мне смешно, когда сегодня они говорят о законе и справедливости, это чепуха. Только Сербия, по их мнению, не имеет права на самоопределение и не имеет права ни на что, они сильнее и уже бомбили нас, – сказал Вучич. – Когда они развалили бывшую Югославию, то сказали, что все, даже окраины, могут отделиться, но если сербы хотят отделиться, это нельзя. В отношении международного права сделано исключение, и поэтому мне смешно, когда говорят о каких-то высоких ценностях и праве на самоопределение. А когда мы подходим к сербам и их праву на самоопределение, вы слышите: «Вы, сербы, в углу. Вы молчите, вы во всем виноваты и не имеете права на свое мнение».

Президент Сербии подчеркнул, что в словенском Бледе, боснийском Сараево и в косовской Приштине свободно говорили о самоопределении, но когда дело доходит до сербов, то их право на самоопределение не признают. Он отметил, что часть международного сообщества в своих действиях никогда не руководствовалась ни правом, ни справедливостью, но при этом они всегда видели потенциальную опасность в Сербии.

«Мы должны понимать ситуацию в мире, а не ныть и плакать. Мы не можем изменить границы сегодня, но мы можем бороться за прогресс экономики, и это выход для нас», – заключил Вучич.