Вучич опроверг информацию, что он просил помощи России по Косово

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о текущей ситуации в Косово и Метохии и грядущих переговорах с «премьер-министром» временных учреждений в Приштине Альбином Курти, которые пройдут в Брюсселе 18 августа.

Глава государства сказал, что очень скептически относится к достижению каких-либо результатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Все, что они сказали, это то, что они собираются навязать свою волю. Им все равно, что скажет Белград, так что я даже не знаю, к чему эта имитация диалога. Те, кто говорил, что создание Союза сербских муниципалитетов надо снова обсуждать, что это должно соответствовать “конституции Косово”, позвольте спросить, они шутят? Так о чем мы ранее договорились?», – высказал сомнение Вучич.

Сербский лидер также отметил, что он неоднократно указывал на заявления Приштины и ее западных кураторов, которые готовят почву для отмены прошлых решений.

«Хорошо, скажите нам, что закона не существует, что вас не интересует Резолюция 12 44, а также право ООН, о котором они так много упоминают, когда речь идет о конфликте на Украине, но когда речь идет об этой части Европы, оно им не интересно», – заметил Вучич.

Он также отметил, что Приштина использует ситуацию на Украине, чтобы перевести кампанию против Сербии на новый уровень. При этом албанские власти в крае распространяют ложь, что Сербия хочет напасть на КиМ, когда ситуация абсолютно зеркальна. Это именно Приштина планирует напасть на север Косово и готовит ликвидацию там сербского народа под видом борьбы с преступностью. Эти данные сообщают сербские спецслужбы.

Комментируя заявление Альбина Курти о том, что Белград проводит агрессивную политику, а также обвинения в том, что Белград может спровоцировать конфликт, Вучич сказал, что это несколько нелепо, поскольку подобную ложь уже все слышат 170 дней.

«Чем еще им похвастаться? Вот они и выдумывают, как Россия через Белград что-то пытается сделать… При чем здесь – Россия?» – спросил сербский лидер.

Он также добавил, что даже пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что “Вучич и Белград не просили никакой помощи”.