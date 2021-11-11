Вучич: От переговоров с Путиным зависит успешное будущее Сербии

Во время своего визита на ТЭЦ «Никола Тесла Б» в Обреноваце, где ведутся работы по перезапуску блока B1, президент Сербии Александр Вучич сказал, что спасение для Сербии в успешных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Визит сербского президента в Москву запланирован на 25 ноября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Здесь 650 мегаватт электроэнергии вырабатывается в двух блоках, и нам не хватало этих 650 мегаватт, поэтому мы импортировали электроэнергию, но 18 ноября здесь запускают котлы, а 24 – 25 ноября будут новые 650 мегаватт в сети, – сказал сербский президент. – С этого момента у Сербии будет достаточно электроэнергии для своих нужд. Остается провести переговоры (по ценам на газ – ред.) с президентом России Путиным 25 ноября в Москве».

Вучич добавил, что если московские переговоры пройдут относительно успешно, то будущее нашей страны будет обеспечено.

«Это ключевые вопросы. Представьте, что мы должны будем платить за газ по рыночной цене и импортировать его годами. Это были бы большие финансовые потери и обескровливание государства.

Но уже спасение для Сербии в том, что энергоблок будет запущен в конце месяца, у нас больше не будет проблем с электричеством, и мы сможем сохранить большую часть бюджетных накоплений», – заключил президент Сербии.