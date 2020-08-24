Вучич отказался подписать признание Косово

24.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич не исключил возможности переноса встречи в Вашингтоне, как того добиваются косовские сепаратисты, но уверил, что результат переговоров все равно будет один и тот же.

Об этом сербский лидер рассказал журналистам в ходе посещения армейского смотра в Батайнице, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии сказал, что пока сроки переноса даты переговоров не согласованы, и он видит, что есть инициативы по сдвигу даты дня на два. Пока же, по словам Вучича, он ждет и хочет узнать, о чем все-таки идет речь, а когда получит информацию, уведомит общественность и предоставит Вашингтону ответ Сербии. Отвечая на вопрос журналиста, означает ли возможный перенос даты переговоров давление на Сербию, Вучич ответил, что давление на Сербию есть всегда.

«Кажется, что мы оказываемся в оборонительной позиции. СМИ постоянно пишут «Нас ждет этот ужас, тот ужас»… Мне кажется, что мы не очень хорошо понимаем вес нашей позиции. Я не думаю, что это будет легко, и если спросите, чувствую ли я большую нагрузку по этому поводу, отвечу «да».

Единственное, что я могу гарантировать, что буду бороться за интересы Сербии на встречах в Вашингтоне и Брюсселе. И где бы, и когда бы не проводилась встреча, я скажу тем, кто мечтает о том, чтобы там было подписано признание Косово, что ни при каких обстоятельствах такой возможности у них не будет»,- добавил сербский лидер.