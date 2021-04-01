Вучич отказался присоединиться к антироссийским санкциям ЕС за Навального

01.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Страны ЕС усилят давление на Белград по вопросу признания независимости Косово после того, как президент Сербии Александр Вучич отказался присоединяться к антироссийским санкциям за Навального.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», с тех пор, как 2 марта Евросоюз включил четырех российских чиновников в список санкций за арест сотрудничающего с западными спецслужбами либерала Алексея Навального, Сербия постоянно находилась под давлением с требованием присоединиться к этому шагу.

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Согласно источникам сербского издания «Новости», сербским официальным лицам несколько раз предлагали, чтобы Белград как кандидат на членство в ЕС придерживался внешней политики Брюсселя, но президент Александр Вучич всякий раз отказывался от такого шага.

Теперь ожидается, что позиция сербского лидера послужит предлогом для западных стран, чтобы они продолжали оказывать давление на Белград и лично на Вучича в вопросе признания Косово.

Во вторник Брюссель официально объявил, что к их санкциям против России за российского оппозиционера Алексея Навального присоединились Черногория, Северная Македония и Албания (все три имеют статус кандидатов на членство в ЕС), а также Украина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

«Эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики решениям Европейского Совета. Мы это приветствуем», – говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Западные страны понимают, что у нас есть проблема Косово, аналогичной которой нет у других стран региона, и что мы не будем вводить санкции против Москвы. Нам нужна поддержка России для защиты нашей территориальной целостности. Если бы мы присоединились к санкциям, это было бы предательством», – поделился своим видением ситуации с изданием политический аналитик Драгомир Анджелкович.