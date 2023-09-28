Вучич открестился от сербских повстанцев из Косово

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не причастна к вооруженному инциденту на севере Косово.

Об этом сербский президент заявил в эфире РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Говоря о недавних событиях возле села Баньска и одноименного монастыря, Вучич заявил, что Белград не заинтересован в подобных действиях.

«Если бы мы организовали эту операцию, у вас не было бы видеозаписей с дронов, мы бы заглушили их», – заявил президент Сербии.

Он заметил, что в ходе перестрелки на севере Косово сербы потеряли троих человек, но если бы Сербия присоединилась бы к акции, были бы убиты тысячи. И, по его словам, сербский народ может добиться чего-то только в диалоге с США, и даже не с ЕС, потому что «в США смотрят на ситуацию с большим пониманием».

«Сербия объявила День траура из-за трагических событий в Косово и Метохии, из-за гибели всех людей. С точки зрения Конституции Республики Сербия каждый является гражданином нашей страны. В Сербии день траура по трем убитым сербам и убитому [албанскому] полицейскому. Это цивилизованное, серьезное и ответственное решение», – сказал Вучич.

При этом сербский президент отметил, что сербы, погибшие в Косово, никогда не будут для него террористами.

«Убитые сербы — семейные люди, многодетные отцы. Мы будем выполнять свою работу в соответствии с законодательством Республики Сербия. А это значит, что мы будем действовать в рамках закона, будем смотреть, будем изучать все, что произошло. Мы были шокированы тем фактом, что EULEX [европейский полицейский контингент в Косово] получила отказ [от албанских сепаратистских властей Приштины на работу на севере края] и что EULEX хранит молчание, не делает публичных заявлений», – заявил президент.

При этом остается непонятным, если брать во внимание высказанную Вучичем версию о непричастности Сербии к подготовке инцидента, как группа вооруженных косовских сербов, с грузовиками, гружеными боекомплектом и АГС, на джипах, могла попасть на север Косово, минуя Сербию. В самом Косово, территория которого плотно контролируется бандами сепаратистов, так развернуться они бы явно не смогли.