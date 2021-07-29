29.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
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Вучич отреагировал на попытки британцев сделать косовских сербов лояльными албанским сепаратистам

Президент Сербии Александр Вуичич прокомментировал материал Кейта Кларенберга для RT, в котором тот рассказал...

Президент Сербии Александр Вуичич прокомментировал материал Кейта Кларенберга для RT, в котором тот рассказал о британском проекте «Укрепление позитивного мира в Косово и Сербии» стоимостью в пять миллионов фунтов.

Этот проект по замыслу Лондона направлен на увеличение поддержки косовскими сербами в 2020 и 2022 годах албанского режима Приштины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на статью в RT фразой «они хотят сербов, которые лояльны к Приштине, эти сербы не должны слушать Белград».

«Они занимаются этим уже давно, – отметил сербский президент. – Например, агитируя молодых сербов в «косовскую армию», в их Силы безопасности Косово (FSK). При помощи разного рода давления и преференций».

Вучич отметил, что Приштина хотела бы, чтобы в Косово не было бы ни партии «Сербский список», ни влияния Белграда.

«Они скажут сербам, что не против них, но только против тех, кто лоялен Приштине, и против тех, кто поворачивается в сторону Белграда.

Они реализуют это разными способами, и в этом смысл идеи Альбина Курти, который сказал, что не хочет «Сербского списка», но хочет Раду Трайкович и Петровича (сербских политиков – коллаборационистов). Но их проблема в том, что те не смогли набрать и двух процентов голосов», – заключил президент Сербии.



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