Вучич ответил на атаки прозападной оппозиции на его детей

22.10.2021 21:04 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В преддверии парламентских и президентских выборов, которые состоятся в Сербии в апреле 2020 года, прозападная оппозиция начала вбрасывать клеветническую информацию в отношении детей президента Сербии Александра Вучича.

Наибольшей травле подвергся старший сын президента – Данила Вучич.

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Президент Сербии написал ответ прозападной оппозиции, курируемой олигархом Драганом Джиласом, на своей странице в инстаграм:

«Я не позволю вам портить жизнь моим детям, – написал Александр Вучич. – Наидурнейшим в Сербии объясняю: я люблю Данилу, Милицу и Вукана. Я люблю их больше всего на свете. Что же касается меня, то пусть борьба будет бесконечной, но я не буду трогать детей. А вас я намерен победить убедительнее – как никогда!».

В поддержку президента выступил глава МВД и лидер Социалистического движения Александр Вулин:

«Сначала они пытались представить Данилу Вучича как высокомерного хулигана, но когда это не сработало, они лгали о нем как о преступнике, когда и из этого ничего не вышло, они начали представлять его как богача. Парень, который работает за 500 евро, конечно, не богач, так же как он не хулиган и не преступник. Его грех – его фамилия, он сын Александра Вучича, и каждое нападение на него должно причинять боль его отцу. То, что жизнь Данилы разрушается, ничего не значит. Для СМИ и сотрудников Джиласа любая мерзость разрешена только в том случае, если она причиняет вред Вучичу… И это еще одна причина, по которой Александр Вучич баллотируется на пост президента Сербии, если он этого не сделает, негодяи, нападающие на его детей, победят», – отметил министр.