Вучич ответил на лживые обвинения Приштины в убийстве лидера косовских сербов
Алексей Топоров
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал тот факт, что албанские власти Косово отозвали ордер на арест зампреда партии косовских сербов «Сербский список» Милана Радойчича.
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Ранее Приштина обвиняла его в убийстве лидера косовских сербов Оливера Ивановича.
Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», суд первой инстанции в Приштине удовлетворил ходатайство Специальной прокуратуры об отзыве ордера на арест заместителя председателя партии «Сербский список» Милана Радойчича. Эту новость прокомментировал президент Сербии в ходе общения с журналистами.
«Я читал новость об этом, но не был уверен, что все обстоит именно так, потому что я никогда не беру на веру что-либо до тех пор покуда не пройдет несколько дней, тем более, когда информация идет от албанских властей Приштины, – сказал Вучич. – Я вам скажу о том же еще раз, хотя вы на протяжении двух лет предпочитаете слушать про то, что Милан Радойчич – исполнитель убийства, а Вучич – тайный его заказчик».
По словам сербского президента, правоохранительные органы Сербии сами допросили Радойчича, мало того – тот прошел проверку на полиграфе. И по итогу всех эти процедур сербские власти были уверены, что к убийству лидера косовских сербов Оливера Иванича, о чем любят говорить албанские сепаратисты и прозападная сербская оппозиция, тот не причастен.
«Тем не менее, мы прислушиваемся к этой лжи в течение двух лет!», – добавил Вучич, напомнив, что те же сил даже умудрялись обвинять в убийстве вдову покойного.
«Наша работа – продолжить серьезное расследование, хотя его невозможно нормально провести в этих условиях, когда у вас нет фактических полномочий в той части территории. Но мы не будем сдаваться», – заключил Вучич.
Общественный деятель, лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, справедливость», занимавшийся защитой прав сербов в Косово, Оливер Иванович был застрелен возле своего офиса в Косовской Митровице в 2018 году. Убийц общественника не нашли и по сей день. Народная молва полагает, что оно был заказано элитой албанских сепаратистов, которой Иванович был неудобен, однако сразу же после его убийства, как сами албанцы, так, что характерно, в унисон с ними прозападные оппозиционеры стали обвинять в убийстве официальный Белград.
«Полиция» Косово даже арестовала нескольких боснийских сербов, якобы по подозрению в убийстве общественника, и держит в застенках в Приштине уже третий год, однако несмотря на это не может доказать их причастность к этому преступлению.
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