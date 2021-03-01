Вучич ответил на лживые обвинения Приштины в убийстве лидера косовских сербов

01.03.2021, Белград

Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал тот факт, что албанские власти Косово отозвали ордер на арест зампреда партии косовских сербов «Сербский список» Милана Радойчича.

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Ранее Приштина обвиняла его в убийстве лидера косовских сербов Оливера Ивановича.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», суд первой инстанции в Приштине удовлетворил ходатайство Специальной прокуратуры об отзыве ордера на арест заместителя председателя партии «Сербский список» Милана Радойчича. Эту новость прокомментировал президент Сербии в ходе общения с журналистами.

«Я читал новость об этом, но не был уверен, что все обстоит именно так, потому что я никогда не беру на веру что-либо до тех пор покуда не пройдет несколько дней, тем более, когда информация идет от албанских властей Приштины, – сказал Вучич. – Я вам скажу о том же еще раз, хотя вы на протяжении двух лет предпочитаете слушать про то, что Милан Радойчич – исполнитель убийства, а Вучич – тайный его заказчик».

По словам сербского президента, правоохранительные органы Сербии сами допросили Радойчича, мало того – тот прошел проверку на полиграфе. И по итогу всех эти процедур сербские власти были уверены, что к убийству лидера косовских сербов Оливера Иванича, о чем любят говорить албанские сепаратисты и прозападная сербская оппозиция, тот не причастен.

«Тем не менее, мы прислушиваемся к этой лжи в течение двух лет!», – добавил Вучич, напомнив, что те же сил даже умудрялись обвинять в убийстве вдову покойного.

«Наша работа – продолжить серьезное расследование, хотя его невозможно нормально провести в этих условиях, когда у вас нет фактических полномочий в той части территории. Но мы не будем сдаваться», – заключил Вучич.

Общественный деятель, лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, справедливость», занимавшийся защитой прав сербов в Косово, Оливер Иванович был застрелен возле своего офиса в Косовской Митровице в 2018 году. Убийц общественника не нашли и по сей день. Народная молва полагает, что оно был заказано элитой албанских сепаратистов, которой Иванович был неудобен, однако сразу же после его убийства, как сами албанцы, так, что характерно, в унисон с ними прозападные оппозиционеры стали обвинять в убийстве официальный Белград.

«Полиция» Косово даже арестовала нескольких боснийских сербов, якобы по подозрению в убийстве общественника, и держит в застенках в Приштине уже третий год, однако несмотря на это не может доказать их причастность к этому преступлению.