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08.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия, США
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Вучич ответил на требование Байдена признать Косово


Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на требование достичь взаимного признания с Косово, содержащееся в поздравлении президента США Джо Байдена с Днем государственности Сербии.

Вучич ответил, что уже дал ответ предшественнику Байдену – Трампу на этот вопрос и с тех пор ничего не поменялось.

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«Я получил поздравления Байдена, благодарю за них. Что касается взаимного признания, то об этом не говорится ни в одном акте какой-либо всемирной организации, ни в ЕС, ни в какой-либо резолюции, – сказал Вучич. – Я понимаю, что это новая американская политика, и что были попытки навязать подобную формулировку, как нечто, что мы должны были принять как окончательное решение в Вашингтонском соглашении [подписанном при посредничестве Дональда Трампа]. Я уже однажды сказал им в лицо, что думаю о взаимном признании, и мой ответ не будет другим».

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Вучич отметил, что ему неприятно от того, что американцы вновь подняли вопрос о «взаимном признании», и теперь ему очевидно, что вся внешнеполитическая инициатива США будет идти в этом направлении, но для него гораздо меньше значит, что хотят американцы и албанцы, а гораздо важнее интересы собственного народа.

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