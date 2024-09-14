Вучич ожидаемо не рискнул объявить Косово оккупированной  территорией

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В обращении к народу президент Сербии Александр Вучич представил ответ Белграда на террор, развязанный албанскими сепаратистами против сербского населения Косово. Вместо ранее анонсированного СМИ объявления оккупации края были выдвинуты семь требований.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая перед согражданами, Вучич отметил, что «нашим самым болезненным и трудным вопросом остается Косово и Метохия».

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«Меры, которые мы сегодня приняли, непросты, они требуют огромных усилий, работы и встретят сопротивление. Порадует ли это кого-нибудь? Разумеется, нет. Я знаю все проблемы Косово и Метохии и знаю, что хорошего решения не существует. Меры трудные и непростые. Не существует чудотворца, который мог бы принести сербам хорошее решение проблемы Косово и Метохии», – прокомментировал сербский президент официальные требования Белграда к мировому сообществу и сепаратистской Приштине, которые звучат так:

1. Объявление и проведение свободных и демократических местных выборов на севере Косово и Метохии с участием ОБСЕ и Миссии ЕС;

2. Реализация статьи 9 Первого Брюссельского соглашения посредством коллективного возвращения сербов в Региональное управление на севере Косово;

3. Возвращение сербских судей и прокуроров к судебным функциям;

4. Вывод так называемого спецназа косовской полиции с незаконно построенных баз и контрольно-пропускных пунктов на севере Косово и Метохии, а также их вывод из всех учреждений, которые предоставляли гражданам жизненно важные государственные и административные услуги с 1999 года до их незаконного закрытия в 2024 году;

5. Срочное и окончательное формирование Союза сербских муниципалитетов, без дальнейших политических махинаций и игр.

6. Немедленное освобождение всех политических заключенных, арестованных так называемой «полицией Косово» за демократическую, гражданскую или политическую активность, и особенно тех, кто был арестован за участие в мирных протестах;

7. Мгновенное обеспечение бесперебойности платежных операций и почтовых услуг.

Вучич отметил, что эти требования Белграда будут переданы международным институтам.

«Народная скупщина Республики Сербия в течение 45 дней примет закон, который объявит Автономный край Косово и Метохия зоной особой социальной защиты, которая будет гарантировать право на финансовую поддержку для безработных…. Чтобы смягчить односторонние действия режима Курти, направленные против сербских институтов, в непосредственной близости от административной границы в населенных пунктах Рудница и Рибаричи будет открыт офис, который будет предоставлять гражданам из Косово жизненно важные государственные и административные услуги… Народная скупщина Республики Сербия в течение 45 дней примет решение, констатирующее незаконность всех органов и учреждений, созданных на территории Косово и Метохии после незаконного провозглашения независимости. Будет создана Специальная прокуратура для преследования тех, кто занимался нарушением основных прав человека, узурпации собственности, создания угрозы физической неприкосновенности и достоинства граждан Республики Сербия в районе Косово и Метохии», – рассказал президент.

По словам Вучича, решение о признании Косово «оккупированной территорией» не было принято потому, что «это означало бы, что мы признаем территорию Косово и Метохии территорией другого государства, а за вооруженными формированиями албанцев был бы признан статус законной вооруженной силы». При этом он сказал, что Белград потребует возвращения до 1000 сербских солдат и полицейских в Косово и Метохию, что гарантирует Сербии Резолюция 1244 СБ ООН.

Президент Сербии заявил, что Сербия хочет помочь своему народу в Косово и Метохии, но она не хочет войны, поэтому ей следует вести диалог с различными силами мирным и разумным способом, чтобы бороться за права своих граждан в южном сербском крае. Он подчеркнул, что борьба будет непростой, и власти Приштины будут вести себя еще более агрессивно.