Вучич ожидаемо отклонил приглашение Путина приехать на саммит БРИКС в Казань

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Президент Сербии Александр Вучич в ходе своего визита в регион Подринье рассказал журналистам о том, что десять дней назад получил приглашение от президента России Владимира Путина приехать на саммит БРИКС в Казань 23 – 24 октября. Но объяснил, что не примет это приглашение, сославшись на чрезвычайно насыщенных график своих встреч с лидерами западных стран.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», отвечая на вопрос журналистов, примет ли он приглашение Путина приехать в Казань, Вучич поблагодарил «людей из БРИКС, а также президента Путина».

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«Но у нас в это время будет много важных визитов, как говорят подростки, целая толпа собралась в штрафной зоне…. Еще у нас есть Нью-Йорк, и я уже знаю, что буду вести переговоры как минимум с шестью президентами и как минимум с семью или восемью премьер-министрами в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН», – объяснил свой отказ президент Сербии, показав общение с какими лидерами для него приоритетнее.

При этом, исходя из политики многовекторности, Александр Вучич не забыл подсластить горькую пилюлю, тут же сделав реверанс в сторону нашей общей истории. Но тоже довольно своеобразно.

«Не забывайте, что 20 октября исполняется 80 лет со дня освобождения Белграда, и именно Красная Армия в основном благодаря помощи наших бойцов, освободила Белград и вместе с Россией и всеми остальными, кто участвовал в освобождении, принесла свободу нашей земле», – заявил сербский президент.

Таким образом Александр Вучич в очередной раз дал понять, что Сербия продолжает дрейф в сторону Западу, но, как накануне убеждал президента России Владимира Путина сербский вице-премьер Александр Вулин, не присоединится к антироссийским санкциям и не станет поставлять оружие Украине и предоставлять свою территорию для антироссийских акций. В первую очередь из-за прагматичных соображений: Россия лоббирует целостность Сербии в Совбезе ООН и не признаёт независимость Косово, а также поставляет Белграду газ по самой низкой цене в Европе.