Вучич ознакомился с ходом строительства белградского метро

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Президент Сербии Александр Вучич сегодня ознакомился сегодня со возведением инфраструктуры и подготовкой фундамента для депо Белградского метрополитена на Макишком поле.

Работы по строительству метро в Белграде стартовали 22 ноября текущего года и должны быть завершены в течение ближайших шести лет.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Вучич поблагодарил метростроевцев, которые «продвигают Сербию вперед».

«Некоторые критикуют нас за то, что метро соединяет Железник и Мириево, а не места, где живут богатеи, но я этим горжусь, – сказал президент Сербии. – Это дополнительно сблизит Баново Брдо и центр города, а также Обреновац и Сремчицу. Будем работать достойно. Это наши результаты – сотни километров дорог, новые железные дороги, стадионы, больницы».

Строительство первых двух веток белградского метро обойдется бюджету Сербии примерно в 4,5 миллиарда евро. Ожидается, что первая линия метро соединит спальные районы Железник и Мириево, а вторая – Мириево и Земун. Протяженность обеих ниток составит 21 километр, работы на первой будут завершены к 2028 году, а на второй – к 2030 году.

«Не знаю, знаете ли вы, но мы говорим об этом (строительстве метро в Белграде – ред.) ровно 53 года! И только сейчас начинаем строительство, и мы его закончим», – заключил Вучич, отметив, что развитие железнодорожной сети (метро, трамваев, электричек) в Белграде позволит уменьшить автомобильные пробки в сербской столице.