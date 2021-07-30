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30.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сербия, Труба, Экономика, Энергетика
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Вучич ознакомился со строительством компрессорной станции «Велика Плана» для «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич вместе с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко, генеральным директором...

Президент Сербии Александр Вучич вместе с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко, генеральным директором «Србијагас» Душаном Баятовичем и директором GASTRANS Игорем Елкиным отметили, что работы по возведению компрессорной станции близки к завершению.

Ожидается, что первые партии транзитного российского газа через Сербию в Центральную Европу пойдут 1 октября текущего года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич поблагодарил рабочих из Сербии и России и пожелал, чтобы они завершили проект – в срок. По плану, первые партии транзитного российского газа через Сербию в Центральную Европу должны пойти 1 октября. Протяженность участка газопровода через Сербию от Заечара до Хоргоша, где он соединяется с венгерской частью маршрута, составляет 403 километра.

«Я горжусь тем, что мы находимся в Жабари и скоро откроем эту великолепную компрессорную станцию, – сказала сербский президент. – Без компрессорной станции и 36 объектов, в том числе подземных, у нас не было бы сбалансированного давления газа.

Этот проект чрезвычайно важен для энергетической безопасности страны, которая вместе с продовольственной и финансовой стабильностью – будут ключевыми факторами на ближайшие 20 лет, и «Балканский поток» (так называют на Балканах свой участок «Турецкого потока» – ред.) значительно снизит стоимость поставок газа».

Говоря о дополнительных преимуществах этого проекта, президент отметил, что в настоящее время в Сербии в его рамках действуют 80 тысяч  строительных площадок, и только на строительной площадке Моравского коридора заняты до 2 тысяч 500 человек в день, а на стройплощадке «Велики Плана» – около полторы тысячи человек в день.



Компрессорная станция «Велика Плана» – единственная компрессорная станция на участке газопровода через Сербию, который идет от Болгарии. В начале месяца «Србијагас»  и венгерская газовая компания FGSZ соединили трубы, завершив маршрут Балканского потока.

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