Вучич переиграл Трампа: «Сербский мир» расширяется

30.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Сербии Александр Вучич подписал соглашение с Дональдом Трампом, чтобы добиться своей цели – объединения всех сербов на Балканах. Именно это преследует проект «Балканского мини-шенгена», к которому должно присоединиться захваченное сепаратистами Косово. Таким образом, Вучич использует США в своих интересах, а не наоборот.

Об этом на сайте Evroactiv пишет работавший в Бундестаге и ОБСЕ политолог Филип Милачич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это часть стратегии, которая питает надежды на то, что национальные границы на Западных Балканах могут быть перерисованы. Таким образом, сербское руководство смотрит не только на север Косово с его преимущественно сербским населением, но и на территории Боснии и Герцеговины и Черногории, где проживает значительное число сербов.

Описанные планы могут быть реализованы только при поддержке США. Посланник Трампа по Сербии и Косово Ричард Гренелл дал понять, что нынешнее американское правительство открыто для корректировки границ на Западных Балканах.

Иными словами, сербское руководство подписало в Вашингтоне соглашение, направленное на достижение следующей цели: создание так называемого «сербского мира», в состав которого вошли бы Сербия, Северное Косово, Республика Сербская и Черногория», – пишет Милачич.

Он подчеркивает, что подобные планы противоречат интересам Евросоюза.