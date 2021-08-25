Вучич поблагодарил РЖД за строительство участка скоростной железной дороги

25.08.2021 10:10 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич присутствовал на торжественной церемонии соединения путей на участке «Стара-Пазова – Нови-Сад» железной дороги «Белград-Будапешт».

Вучич отметил, что через шесть месяцев граждане Сербии смогут ездить по совершенно новой высокоскоростной железной дороге от Белграда до Нови-Сада.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», президент Сербии отметил, что на самом красивом участке железной дороги от Белграда до границы с Венгрией завершается большая работа.

«Это то, чего у нас не было, и мы никогда не мечтали о том, что у нас будет такое в Сербии, – сказал Вучич. – Обычно мы пытаемся найти что-то плохое, потому что легче критиковать, чем говорить приятные вещи. Но я горжусь тем, что нахожусь здесь, и могу только сказать большое спасибо РЖД, нашим русским друзьям, русским и сербским строителям. Все, что они сделали – это фантастика, все станции новые, чистые, не разрушенные, как раньше. Огромные изменения».

По словам сербского президента, к концу года железная дорога будет полностью завершена, а затем начнутся испытания поездов на максимальных скоростях, сначала в Батайнице.

«Мы будем тестировать участок за участком. Испытания этого участка состоятся в январе, а затем начнется коммерческое использование железной дороги », – отметил Вучич.

На торжественной церемонии не обошлось и без провокаций.

«Где еще в регионе есть такая железная дорога?» – спросил президент Сербии у присутствовавших журналистов.

В ответ журналист принадлежащего западным спонсорам издания N1 Петар Гайич заявил о том, что подобная дорога есть в Хорватии.

«А по ней идут поезда со скоростью в 200 километров в час?» – спросил Вучич.

«Со скоростью 160 километров в час», – ответил Гайич.

«Мой Гайич, вы можете сколько угодно придумывать, разница в цене между железными дорогами, со скоростью поездов в 160 и 200 километров в час, составляет почти 50%. Так что не стоит. Ваши факты никогда не соответствуют тому, что вам хотелось бы. Тем хуже для фактов», – заключил президент Сербии.