Вучич почтил память освободителей Белграда от нацистов

20.10.2020, Белград, Алексей Топоров

В День освобождения Белграда президент Сербии возложил венок к памятнику Неизвестному герою на горе Авала.

В церемонии возложения венков приняли участие министр обороны Александр Вулин и начальник Генштаба сербской армии Милан Мойсилович.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после церемонии возложения венка Александр Вучич написал в памятной книге:

«Бессмертные освободители, проходящие десятилетия не уменьшают масштаба вашего подвига. Благодаря вашему мужеству и великой жертве Белград сегодня живет как свободный город нашей независимой Сербии. Это город, в котором люди видят свое будущее и будущее своих детей. Сегодняшний Белград и Сербия показывают, что ваша жертва не была напрасной. Герои, вечная слава и спасибо за свободу ».

После нескольких дней упорных боев 20 октября 1944 года бойцы Народно-освободительной армии Югославии и Красной армии Советского союза освободили Белград. Белградская операция или Белградское наступление – одно из крупнейших и наиболее значимых сражений на Балканах во Второй мировой войне, которое проходило с 12 по 20 октября 1944 года.

Народно-освободительная армия Югославии входит в Белград.

Советские солдаты в Белграде.