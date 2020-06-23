Вучич получил уникальный шанс разрубить косовский узел

23.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Успешные парламентские выборы дают президенту Сербии Александру Вучичу шанс на урегулирование ситуации вокруг Косово.

Такое мнение в статье, опубликованной «Независимой газетой», высказывает директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта Балканист. ру Олег Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он напоминает, что Сербская прогрессивная партия Вучича на прошедших в минувшее воскресенье выборах получила почти 64% голосов, а прозападная оппозиция вообще не попала в парламент.

«Полученные две трети поддержки, в частности, с учетом высокой явки в Косово, дают Вучичу карт-бланш на решение судьбы незаконно отторгнутого края и перспектив возвращения территорий компактного проживания косовских сербов. В случае сохранения нынешней парламентской коалиции с социалистами новое парламентское большинство будет составлять не менее 220 депутатов из 250. Что дает не только техническую, но и моральную возможность для изменения Конституции страны в части Косово», – считает Бондаренко.

Он обращает внимание, что в ближайшее время в Белграде, Москве и Вашингтоне пройдет ряд переговоров, где будет обсуждаться перспективы косовского урегулирования. Эксперт пишет, что на протяжении последних лет в Сербии ведется активная дискуссия по этому поводу, в частности обсуждается возможность территориального разграничения бывшей сербской автономии с перспективой последующего признания.

«Каким бы ни был итоговый вариант, он в любом случае существенным образом повлияет на политический расклад на Балканах. Чего могут по своим причинам опасаться некоторые игроки Старого Света. Так, канцлер Германии Ангела Меркель еще год назад выступала категорически против изменения административных границ в Европе, включая Балканы. Правда, ее не смутил тот факт, что эти границы уже давно были нарушены – вопреки законам Югославии, Конституции Сербии и международному праву», – отмечает политолог.

По мнению эксперта, нынешняя активность на данном направлении может свидетельствовать о том, что вопрос Косово постараются закрыть уже в ближайшее время.

«Как бы там ни было, сделать это возможно только по итогам референдума, о чем неоднократно говорил сербский лидер», – добавляет директор Фонда прогрессивной политики.

Он подчеркивает, что позиция Москвы в этой связи будет играть критически важную роль, о чем недавно на встрече в Белграде с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прямо сказал Вучич.

«Попытка сохранения статус-кво в регионе необязательно выигрышнее попытки изменить текущую ситуацию. По крайней мере для косовских сербов это неоспоримый факт. Они уже давно хотят вернуться на родину», – резюмировал Бондаренко.