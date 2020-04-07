Вучич помог мусульманскому Нови-Пазару – оппозиция и сепаратисты негодуют

07.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич лично привез в значительной степени населенный бошняками-мусульманами Рашский округ, ставший еще одним из очагов COVID-19, помощь для борьбы с инфекцией.

Недоброжелатели президента увидели в этом гуманитарном акте политический пиар.

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Об это сообщила сербская пресса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще одна тяжелая ночь и один тяжелый день для нас. Я приехал в Нови-Пазар, чтобы рассказать народу Пазара, а также Рашки, Сеницы и Тутина, что мы в этой трудной битве вместе», – сказал Александр Вучич, прибыв в неофициальную столицу мусульманской части Рашской области, имеющей также неофициальное название Санджак – город Нови-Пазар.

Сербский президент привез для нужд этого региона страны 10 клинических препаратов ИВЛ, 3 транспортных препарата ИВЛ (которые могут использоваться и как клинические), 22 тысячи хиругических масок, 3 тысячи эпидемиологических масок, более тысячи перчаток, спецобувь, защитные костюмы и 250 специальных очков.

«Что мы могли сделать как Сербия, мы сделали, и показали этим, что не имеет значения, серб или бошняк, все мы – люди, и будем бороться за здоровье и тех, и других», – добавил Александр Вучич.

Сербский лидер провел совещание с лидерами муниципалитетов Санджака, призвал их сохранять дисциплину и сообщил о том, что после окончания эпидемии регион ожидают серьезные финансовые вливания, в том числе связанные со строительством на его территории части железнодорожного пути, который должен будет связать Будапешт, Белград и Сараево.

В целом визит Вучича в Нови-Пазар был оценен положительно, но далеко не всеми. В частности, известный своими сепаратистскими настроениями, помощник местного мэра и функционер местной бошнякской Партии демократического действия (названа по подобию самой крупной партии боснийских мусульман БиГ, в свое время добившейся выхода республики из состава Югославии) Эмир Ашчерич едко охарактеризовал действия президента, как «политическую кампанию».

«Те, кто именно сейчас критикуют президента, сами спекулируют на вирусе, – ответил на это вице-премьер Сербии и министр торговли страны, сам бошняк из Санджака (санджакли) Расим Ляич. – Они и трех масок не купили для борьбы с коронавирусом! Вчера не было препаратов ИВЛ, сегодня они появились, и это стало проблемой. Нет вопросов по препаратам, по заботе о людях, только про политические очки».

При этом Ляич особо отметил, что Нови-Пазар стал первым городом помимо столицы, который президент посетил с момента начала эпидемии.

Помимо сепаратистской бошнякской элиты Санджака, за помощь региону на Александра Вучича напала и сербская прозападная оппозиция, правда, довольно беззубо, обвинив главу государства в том, что из-за его «желания покрасоваться на фото и видео в маске» пациентам местных стационаров пришлось ждать ИВЛ лишние двенадцать часов.

Рашская область по иронии судьбы располагается на территории средневекового сербского государства Рашка, которое и стало собирателем нынешней Сербии. Однако при турецком владычестве количество местных славян, обратившихся в ислам, стало относительно большим, одновременно сформировалось и особое региональное самосознание, а у территории протурецкое название – Санджак, что изначально означало просто административную единицу Османской империи, аналогичную названиям «губерния», «штат», «край».

После распада Югославии примерно две трети обитателей Санджака стали ассоциировать себя с бошняками, некоторые «санджакли» даже приняли участие в войне против боснийских сербов на стороне боснийских мусульман, и приблизительно одна треть считает себя сербами-мусульманами.

В регионе изначально сильны сепаратистские и протурецкие настроения. Доходит до того, что во время спортивных игр между Турцией и Сербией местные болельщики в своей массе болеют за Турцию.

Потому визит Александра Вучича в этот край, чьи сепаратисты-политиканы, такие, как экс-министр правительства Сербии Сулейман Углянин, год назад призвали Запад повторить в Санджаке косовский сценарий, – стал очень правильным шагом, особенно с учетом того, что Нови-Пазар превратился в один из очагов COVID-19 в Сербии.

Также хорошим сигналом стал тот момент, что после приведенных выше скандальных высказываний, мэр Нови-Пазара Нихат Бишевац принял решение уволить скандального помощника Эмира Ашчерича.