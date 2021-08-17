Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
17.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия
Просмотров:

Вучич пообещал, что массовые убийства сербов больше не повторятся

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что Белград будет помогать сербам Косово и Республики Сербской...

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что Белград будет помогать сербам Косово и Республики Сербской «экономически и любым другим способом».

Об этом сербский президент рассказал журналистам во время рабочего визита в Баину-Башту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Сербия всегда будет с вами, мы не подведем наш народ, – сказал Вучич. – Новых «бурь» (карательная операция «Буря» 1995 года против сербов непризнанной Республики Сербская Краина – ред.) против сербов не будет.

Мы желаем всем соседям всего наилучшего, чтобы сохранять мир со всеми и вместе строить будущее, но Сербия больше не может допустить того, что случилось с нами в 90-е годы, а также во время Второй мировой войны».

При этом сербский президент отметил, что ожидает усиления давления на Сербию и ее народ в связи с событиями в Боснии и Герцеговине и Косово. Но при этом он отметил, что Белград всегда будет помогать своему народу в этих землях «экономически и любым другим способом».



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть