Вучич пообещал, что массовые убийства сербов больше не повторятся
Президент Сербии Александр Вучич сказал, что Белград будет помогать сербам Косово и Республики Сербской «экономически и любым другим способом».
Об этом сербский президент рассказал журналистам во время рабочего визита в Баину-Башту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сербия всегда будет с вами, мы не подведем наш народ, – сказал Вучич. – Новых «бурь» (карательная операция «Буря» 1995 года против сербов непризнанной Республики Сербская Краина – ред.) против сербов не будет.
Мы желаем всем соседям всего наилучшего, чтобы сохранять мир со всеми и вместе строить будущее, но Сербия больше не может допустить того, что случилось с нами в 90-е годы, а также во время Второй мировой войны».
При этом сербский президент отметил, что ожидает усиления давления на Сербию и ее народ в связи с событиями в Боснии и Герцеговине и Косово. Но при этом он отметил, что Белград всегда будет помогать своему народу в этих землях «экономически и любым другим способом».
Спасибо!
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