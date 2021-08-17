Вучич пообещал, что массовые убийства сербов больше не повторятся

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что Белград будет помогать сербам Косово и Республики Сербской «экономически и любым другим способом».

Об этом сербский президент рассказал журналистам во время рабочего визита в Баину-Башту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербия всегда будет с вами, мы не подведем наш народ, – сказал Вучич. – Новых «бурь» (карательная операция «Буря» 1995 года против сербов непризнанной Республики Сербская Краина – ред.) против сербов не будет.

Мы желаем всем соседям всего наилучшего, чтобы сохранять мир со всеми и вместе строить будущее, но Сербия больше не может допустить того, что случилось с нами в 90-е годы, а также во время Второй мировой войны».